Alessandra Negrini detalha procedimento estético: ’Meu tratamento de beleza favorito’ - Reprodução de vídeo / Instagram

Alessandra Negrini detalha procedimento estético: ’Meu tratamento de beleza favorito’Reprodução de vídeo / Instagram

Publicado 11/12/2024 09:42

Rio - Alessandra Negrini, de 54 anos, esteve em um consultório médico em São Paulo, nesta terça-feira (10), para ter seu momento de autocuidado. Através das redes socias, a atriz brincou com o fato dos fãs falarem que ela aparenta ser mais nova, detalhando os procedimentos estéticos que faz no rosto.

fotogaleria

"Apresento pra vocês meu médico favorito e o meu tratamento de beleza favorito", escreveu a atriz na legenda da publicação. No vídeo, o dermatologista lê uma brincadeira feita por um internauta: "Maravilhosa! Alessandra Negrini finalmente está envelhecendo. Agora ela aparenta ter 21 anos".Aos risos, a atriz falou que fica tímida quando vê publicações parecidas, destacando que a aparência jovial não é "do nada". "Eu fico morrendo de vergonha dessas coisas. [...] Não é do nada". Ela também pediu para que o médico explicasse quais procedimentos estéticos são feitos em seu rosto. "Por isso estou aqui, pra que você me explique o que que você faz. Porque eu venho aqui e confio: 'Deixa ele fazer o que quiser'", disse Alessandra.O dermatologista contou que o tratamento da atriz é feito com laser. "Hoje, por exemplo, como toda as vezes que a gente faz, a gente vai eleger uma tecnologia nova que combina várias plataformas. É uma plataforma que combina várias tecnologias. A gente vai usar para aumentar a oxigenação da sua pele, aumentar colágeno, melhorar pequenas irregularidades de texturas, poros e linhas finas", detalhou.A atriz, então, completou: "E é uma prevenção". "Ele previne porque aumenta a capacidade do organismo de estimular a produção de colágeno e elastina, ajudando na renovação celular", concluiu o médico. No registro, ela aparece deitada enquanto é submetida ao tratamento a laser.