Ludmilla no navio Belo em Alto MarLeo Franco/Ag.News

Publicado 11/12/2024 08:43 | Atualizado 11/12/2024 09:03

Rio - Ludmilla foi uma das atrações do navio "Belo em Alto Mar", na madrugada desta quarta-feira (11). A cantora usou um top, que deixou sua barriga de fora com calça preta e tênis. Lud apresentou seus sucessos e também dividiu o palco com Belo, que surgiu fantasiado de Zorro, na noite de festa à fantasia.

Quem também animou a noite do público presente no cruzeiro foi o grupo Pixote.

O mini cruzeiro do pagodeiro saiu do porto de Santos na segunda-feira (9) e termina nesta quinta-feira (12).

Nova namorada a bordo

Apontada como nova namorada de Belo, Rayane Figliuzzi está no cruzeiro do cantor e tem dado o que falar. No navio, ela está hospedada em uma cabine luxuosa e foi tratada com todos os mimos, e já é até chamada de "primeira-dama".

A jovem já foi presa em 2022 em uma investigação do Ministério Público de Santa Catarina, que a apontou como envolvida em uma quadrilha de estelionatários, liderada pelo ex-noivo, Alexandre Navarro, que clonava cartões de crédito. Na ocasião, ela foi detida em Areal, município da Região Serrana do Rio.