Juliano Floss comenta como João Guilherme mudou depois do namoro com Bruna MarquezineReprodução / Instagram

Publicado 11/12/2024 08:32 | Atualizado 11/12/2024 08:33

Rio - Juliano Floss, de 20 anos, compartilhou nos stories do Instagram, na noite desta terça-feira (10), que recebeu a visita do amigo, João Guilherme, de 22. Enquanto gravava o ator cozinhando, o tiktoker comentou as mudanças no comportamento do filho do cantor Leonardo, depois que ele começou a namorar a atriz Bruna Marquezine, 29.