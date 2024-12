Brunna via Instagram - Reprodução Instagram

Brunna via InstagramReprodução Instagram

Publicado 11/12/2024 12:28

Rio - Brunna Gonçalves, grávida do primeiro filho com a cantora Ludmilla, mostrou a diferença de tamanho da barriga entre o dia e a noite, nesta terça-feira (10). A dançarina publicou um vídeo, no Instagram, com um pijama preto, e questionou se isso acontece com outras gestantes também. "Mamães de plantão, também acontece ou acontecia com vocês?", escreveu na legenda.

Seguidores da ex-BBB comentaram na postagem, declarando que é algo comum. "Sim! Aconteceu sim. Nos primeiros meses minha barriga ficava pequena durante o dia, aí chegava a noite ficava inchada e consequentemente maior", disse um. "Eu estou exatamente assim", afirmou outro. "Sim! A noite sempre está maior", comentou mais um fã.