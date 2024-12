Gabriel Braga Nunes recebe irmã, Nina em espetáculo - Leandro Menezes/ divulgação

Publicado 11/12/2024 14:10

Rio - Na terça-feira (10), o auditório do MASP, em São Paulo, recebeu o espetáculo "Outros Toms", uma homenagem ao icônico Tom Jobim. O ator Gabriel Braga Nunes foi o anfitrião da noite, junto ao Studio3 Cia. de Dança. Entre os convidados ilustres, sua irmã, Nina Braga Nunes, também marcou presença, gerando repercussão devido à forte semelhança física com o ator.

Nina Braga Nunes, dois anos mais nova que Gabriel, possui uma carreira focada nos bastidores do teatro, atuando como produtora de peças. Os dois cresceram no universo das artes, filhos da atriz Regina Braga e do diretor teatral Celso Nunes. Ao longo dos anos, a semelhança entre os irmãos tem sido um ponto de destaque sempre que se encontram em eventos públicos, como foi o caso dessa apresentação.

O espetáculo "Outros Toms", que celebrou a música de Tom Jobim, contou com a energia e talento de Gabriel Braga Nunes, enquanto a presença de Nina, que segue sua trajetória nos bastidores, trouxe mais brilho à noite, tanto pelo apoio ao irmão quanto pela sintonia entre ambos.