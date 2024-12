Sedutor, Belo distribui rosas em seu navio - Reprodução/Instagram

Publicado 11/12/2024 13:42 | Atualizado 11/12/2024 13:45



fotogaleria Rio - Belo surgiu mascarado na noite à fantasia do cruzeiro que leva seu nome. Nesta quarta-feira (11), ele postou no Instagram uma sequência de fotos segurando uma rosa vermelha e comentou:

"Defensor dos corações apaixonados e da alegria de viver! Saio pela noite disfarçado, com meu chapéu, máscara e capa entregando flores e cantando o amor", iniciou.



"Que noite a fantasia maravilhosa no nosso Belo Em Alto Mar, meus amigos do @turmadopagode, @grupopixote e minha menina @ludmilla deram o tom da festa", complementou.

Durante sua apresentação no navio, Belo agiu como o sedutor Dom Juan e convidou algumas fãs para subirem no palco e ganhar uma rosa.

Rayane Figliuzzi, apontada como nova namorada do pagodeiro , reagiu com emojis de gato e coração. "Apaixonada", disse uma seguidora.

No navio, ela está hospedada em uma cabine luxuosa e foi tratada com todos os mimos, e já é até chamada de "primeira-dama".

A jovem já foi presa em 2022 em uma investigação do Ministério Público de Santa Catarina, que a apontou como envolvida em uma quadrilha de estelionatários, liderada pelo ex-noivo, Alexandre Navarro, que clonava cartões de crédito. Na ocasião, ela foi detida em Areal, município da Região Serrana do Rio.