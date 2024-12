Poliana Rocha via Stories - Reprodução Instagram

Publicado 11/12/2024 15:08

Rio - Nesta terça-feira (10), Poliana Rocha, de 48 anos, contou aos seguidores, no Instagram Stories, que ficou surpresa com o procedimento estético feito por Anitta, que tirou uma veia saltada . A influenciadora digital disse que também tem um vaso sanguíneo que a incomoda, e se animou com a possibilidade de fazer o mesmo processo no ano que vem.