Viih Tube com RaviReprodução Instagram

Publicado 13/12/2024 16:50 | Atualizado 13/12/2024 16:51

Rio - Nesta quinta-feira (13), Viih Tube, de 24 anos, publicou registros inéditos, nas redes sociais, do nascimento do filho, Ravi, q ue segue internado para tratar um problema de saúde, cuja causa está sendo investigada pelos médicos . A influenciadora digital mostrou momentos na maternidade e internautas comentaram a semelhança com o pai, Eliezer.

"Hoje que me dei conta que não compartilhei as fotos dos dias na maternidade no nascimento do nosso príncipe", escreveu na legenda.

Seguidores da ex-BBB comentaram o quanto o bebê e Eliezer são parecidos. "E a gente já achava a Lua a cara do Eliezer, o Ravi veio para mostrar que pode ser ainda mais parecido com o papai. Xerox do Eli", disse um. "Como pode ser mais preciso com o Eli do que o próprio Eli. Muita saúde e bençãos sem fim pra esse lindão", afirmou outro. "Lindo demais! Parece muito o pai dele. Deus abençoe, príncipe", comentou mais um fã.