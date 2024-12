Á espera do primo filho, Manu Gavassi exibe barriguinha em sessão de fotos - Reprodução / Instagram

Á espera do primo filho, Manu Gavassi exibe barriguinha em sessão de fotosReprodução / Instagram

Publicado 13/12/2024 16:21 | Atualizado 13/12/2024 16:22

Rio - Manu Gavassi, de 31 anos, encantou os seguidores ao compartilhar, nesta sexta-feira (13), uma sessão de fotos exibindo sua barriguinha de cinco meses de gestação. Este é o primeiro filho da cantora, fruto do relacionamento com o modelo Jullio Reis, de 27. O casal, que está noivo, anunciou a chegada do bebê há cerca de um mês.



fotogaleria

Na legenda, a artista brincou sobre sua nova silhueta: "Bem bonitinha eu e minha barriguinha".



Nas imagens, Manu aparece combinando uma saia midi vermelha com pregas laterais, que destacou a barriga de grávida, com uma blusa cropped branca e um blazer azul-marinho.