Bisa assistiu animanda a participação de Juliano Floss no Dança dos Famosos - Reprodução/Instagram

Bisa assistiu animanda a participação de Juliano Floss no Dança dos FamososReprodução/Instagram

Publicado 13/12/2024 21:48

Rio - Fofura define! Juliano Floss compartilhou um vídeo em que aparece enchendo sua bisavó de carinho. Hoje ela completa 100 anos de vida!

fotogaleria

Em outros stories, ela está diante da TV torcendo para o bisneto famosos durante sua participação no Dança dos Famosos. Que amor!

Namoro revelado no Dança

Durante o ensaio do Dança dos Famosos, Luciano Huck brincou com Floss e disse que existia um novo casal no quadro do Domingão.



"É um pequenininho apaixonado". Depois, o apresentador pediu para o influenciador se declarar ao vivo para a cantora Marina Sena.

"Amor! Acho que ela esta em Madrid. Obrigado por ter entrado na minha vida. Não vou me prolongar muito, senão vou ficar nervoso. Tem gente que entra pra mudar tudo, e você está mudando tudo. Te amo", disse Juliano, olhando para a câmera.



Depois, Juliano pediu para Luciano Huck abençoar o namoro.



"Tá mais que abençoado", disse Huck.