Suzy RêgoReprodução / Instagram

Publicado 13/12/2024 18:31

Rio - A atriz Suzy Rêgo desmentiu rumores sobre sua própria morte nesta sexta-feira (13). A conta da artista no Instagram foi invadida por hackers, que publicaram uma imagem em preto e branco com a palavra "luto" A postagem gerou alarme entre familiares, amigos e fãs.



Em um vídeo compartilhado pelo colunista Leo Dias, Suzy negou os boatos e tranquilizou o público. "Estou viva, linda, maravilhosa, belíssima. Estou no trabalho, estou no ensaio da peça Uma Ideia Genial com Ari França, Zezé Barbosa, podem ver o diretor, Alexandre Reinecke, e o diretor assistente Edgar Benitez. Cássio Gabus Mendes já está se trocando e nós vamos começar mais um dia maravilhoso de ensaio".A atriz confirmou que um especialista já está auxiliando na recuperação da conta. Ela também pediu aos seguidores que desconsiderem qualquer publicação feita enquanto o perfil não estiver sob seu controle. A falsa notícia impactou tanto os seguidores quanto os colegas de Suzy nos bastidores da peça teatral em que ela está envolvida. Apesar do susto inicial, ela destacou que o trabalho segue normalmente.