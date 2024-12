Gabriela Vicente e amigas - Reprodução/Instagram

Rio - Gabriela Vicente, namorada de Gabriel O Pensador, fez 24 anos e postou fotos da comemoração intimista em suas redes sociais. No álbum, além de cliques com amigos, ela compartilhou de chamego com o cantor.

Em março, Gabriel completou 50 anos e ela preparou uma festa surpresa. A jovem reuniu alguns amigos do artista em uma celebração com direito a palhinha de "Cachimbo da paz".

Os dois estão juntos desde de 2020. Gabriela é natural da cidade de Garopaba, litoral de Santa Catarina. O namoro foi confirmado com o lançamento do clipe de Gabriel, "Girl from Garopaba", no qual o casal aparece junto em cenas românticas.

No dia dos namorados, o casal trocou declarações de amor nas redes sociais. "Obrigado por ser assim tão parceira na calmaria ou na tempestade, desbravando ao meu lado essa rota incerta da vida.", escreveu ele.

"Tão bom viver a vida contigo, obrigada por tudo, te amo", comentou Gabriela.