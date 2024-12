Gustavo Mioto e Ana Castela - Van Campos/Agnews

Publicado 13/12/2024 16:55

Rio - Ana Castela, de 21 anos, confirmou nesta sexta-feira (13) o fim do namoro com Gustavo Mioto, de 27. A cantora usou os Stories do Instagram para compartilhar a notícia com os seguidores. Esta é terceira vez que o casal decide seguir caminhos separados.



"Eu quero compartilhar algo importante com vocês que sempre me acompanham e torcem por mim e pelo Gustavo. Nosso relacionamento chegou ao fim", disse a boiadeira.



"Nossas vidas vão continuar e seguimos com gratidão por tudo o que construímos juntos. Peço a compreensão, o respeito e o amor de vocês que sempre estiveram ao meu lado. Obrigada por tudo", finalizou.





Mais cedo, a assessoria de imprensa de Gustavo também confirmou o término ao Dia

O relacionamento entre Ana e Gustavo teve início em junho de 2023 e foi marcado por diversas reconciliações. O primeiro término aconteceu em setembro do mesmo ano. Após um mês, o casal reatou, mas a relação chegou ao fim novamente em janeiro de 2024. A terceira fase do namoro começou em maio e estavam juntos desde então.