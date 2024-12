Núbia Oliiver - Nelson Miranda

Núbia OliiverNelson Miranda

Publicado 13/12/2024 21:07

Rio - Núbia Oliiver trouxe reflexões importantes durante uma live com Paulo Libonati. A modelo falou sobre saúde mental, as pressões estéticas enfrentadas nos anos 90 e os impactos que isso causou em sua vida pessoal e profissional.



fotogaleria

"Eu já comecei a ficar doente, porque era uma pressão muito forte que eu tinha. Acho que até comigo mesma. E depois veio a pressão da carreira, de ter uma beleza muitas vezes questionada. Só viam a beleza externa, e eu ficava nessa luta para mostrar que havia algo além disso", contou a atriz.

"Eu já comecei a ficar doente, porque era uma pressão muito forte que eu tinha. Acho que até comigo mesma. E depois veio a pressão da carreira, de ter uma beleza muitas vezes questionada. Só viam a beleza externa, e eu ficava nessa luta para mostrar que havia algo além disso", contou a atriz.

Núbia destacou como a saúde mental era um tema pouco discutido na época, o que dificultou ainda mais o enfrentamento de questões como depressão e síndrome do pânico. “Naquela época, não se falava sobre síndrome do pânico ou depressão. Eu achava que era modismo ou falta do que fazer. Ouvi muitas vezes: ‘é falta de você capinar ou lavar roupa’. Mas isso me motivou a estudar sobre essas condições e entender que não era uma questão de força de vontade, mas algo que exigia cuidado profissional”, revelou.



A modelo enfatizou a importância de procurar ajuda profissional, mas compartilhou dificuldades que enfrentou durante o tratamento. "Passei por profissionais que só queriam dinheiro ou um pouco do nosso sucesso, e isso acabava não cuidando da minha saúde. Além disso, cometi muitos erros, como interromper medicações sem orientação. Uma das coisas mais importantes que aprendi é: nunca faça automedicação ou desmame sozinho. A partir do momento em que você coloca uma química no corpo, é necessário desfazer isso de forma segura".

Fatores genéticos e conscientização

Núbia também abordou como a genética influenciou sua saúde mental, destacando a necessidade de atenção redobrada. "Eu venho de uma família que tem esses transtornos mentais. Isso está no meu DNA, não tem como lutar contra. Então, sou uma pessoa que requer mais cuidado e atenção com minha saúde".



Hoje, Núbia Oliiver usa sua trajetória para conscientizar sobre a importância do autocuidado e da busca por apoio profissional. Suas experiências ajudam a desmistificar preconceitos em relação à saúde mental e a incentivar conversas mais abertas sobre o tema: "Não aceitava demonstrar fragilidade”, disse a atriz, que agora compartilha lições sobre o equilíbrio entre as demandas da vida pública e o cuidado consigo mesma.