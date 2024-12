Cariúcha - Reprodução/Instagram

CariúchaReprodução/Instagram

Publicado 13/12/2024 17:59

Rio - A apresentadora Cariúcha revelou no programa Fofocalizando, do SBT, detalhes sobre relacionamentos marcados por interesses financeiros. Durante uma conversa sobre o namoro do cantor Amado Batista, de 73 anos, com a miss Calita Franciele de Souza, de 22, ela declarou: “Dei confiança para ele porque ele tinha um carro bom, me levava em bons restaurantes, eu comia camarão!”.

A discussão começou quando os colegas de Cariúcha no programa exaltaram o romance de Amado Batista. A cantora, no entanto, foi direta: “Vamos parar com a hipocrisia? Um cara de 73 anos com uma menina que tem idade para ser neta. Porque se ele fosse duro, pobre, lascado, anônimo, eu duvido que essa menina linda e novinha estaria com ele”.



Ela comparou a situação com suas próprias experiências. “Eu só ficava com coroa, porque coroa tinha isso aqui, ó”, afirmou, mostrando notas de R$ 100. Segundo ela, não teria dado atenção a homens mais velhos que fossem pobres.



Questionada se o interesse financeiro pode levar a sentimentos genuínos, Cariúcha admitiu que já viveu isso. “Eu me apaixonei! Eu fiquei cinco anos com um coroa. Tinha 18 anos e ele, 55. Era bonitão, mas claro que dei confiança porque ele tinha um carro bom e me levava a bons restaurantes”.



Apesar do início por interesse, a apresentadora contou que acabou se apaixonando. Contudo, destacou que agora sua independência financeira permite novas escolhas. “Hoje, eu quero um trabalhador, mas não vou bancar ele, não. Já peguei muito velho; junta o útil com o agradável”, disse.



Cariúcha reforçou que sua atual situação permite novos padrões para relacionamentos. “Agora, eu escolho. Quero alguém da minha idade, aquela coisa de macho de verdade. Já não preciso mais me sujeitar”, concluiu, mostrando que sua visão sobre o tema mudou com o tempo e a conquista de estabilidade profissional.