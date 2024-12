Mell Muzzillo - Reprodução/Instagram

Mell MuzzilloReprodução/Instagram

Publicado 13/12/2024 17:56

Rio - Mell Muzzillo, de 19 anos, abriu o álbum de um ensaio fotográfico sensual em suas redes sociais. A atriz compartilhou as fotos em que aparece usando um vestido justo preto e chamou atenção de Marcello Melo Jr, com quem vive um affair desde que contracenaram no remake de Renascer", da TV Globo.