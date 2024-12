Angélica se reúne Grazi Massafera e Ingrid Guimarães para confraternização de fim de ano - Reprodução / Instagram

Publicado 13/12/2024 17:52 | Atualizado 13/12/2024 17:52

Rio - Angélica compartilhou nas redes sociais um momento especial ao lado de Grazi Massafera e Ingrid Guimarães, em uma confraternização natalina que celebrou amizade e saúde. O encontro, que aconteceu nesta sexta-feira (13), também contou com a presença do jornalista Alex Lerner e do personal trainer Chico Salgado.



"Hoje foi dia do nosso bate papo fitness. Celebrando a saúde, a amizade e os momentos incríveis ao lado de pessoas especiais. Bora para 2025", escreveu Angélica na legenda.



Nos comentários, os famoso também celebram. "Amo", disse Grazi, "Ah que saudades que eu tava", falou Ingrid. "Mais um ano juntos time querido! Que a gente siga juntos a caminhada da saúde e da amizade por muitos e muitos anos!", declarou o Chico.

Vale lembrar que as artística treinam juntas na academia da casa de Angélica ao lado do personal.