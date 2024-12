Jonas Sulzbach e Mari Gonzalez nas obras da casa - Reprodução/Instagram

Publicado 13/12/2024 18:39 | Atualizado 13/12/2024 18:49

Rio - Jonas Sulzbach, de 38 anos, e Mari Gonzalez, de 30, começaram a construção de uma grande mansão em São Paulo quando ainda estavam juntos. Separados, eles continuam tocando a obra na casa, que tem quatro andares, piscina e até elevador, e o ex-BBB fez um tour pelo local na manhã desta sexta-feira (13) para mostrar o andamento da construção.

O influenciador digital mostrou a suíte master, que já está com armários no banheiro, a banheira no local certo, o closet pronto e cubas instaladas nos banheiros.



Na cozinha, já tem uma pedra em cima da bancada e armários montados. "Ainda tem alguns detalhes para finalizar, mas, graças a Deus, já está finalizando tudo", disse Jonas enquanto passava pela área comum da casa.

"Na fachada, colocaram grama essa semana, as escadas, depois aquela parte no teto", disse ele ao filmar o exterior da casa. O influenciador ainda andou pelo andar mais baixo da casa, onde terá a garagem e alguns outros ambientes.

Jonas e Mari começaram a construção da casa em 2022, pouco depois de ficarem noivos. Eles anunciaram o fim do relacionamento em outubro do ano seguinte. Os dois estavam juntos desde 2015, demonstram ter uma relação e continuam tocando a obra juntos.