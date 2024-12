Lexa se emocionou ao sentir a filha chutar na barriga - Reprodução/Instagram

Publicado 13/12/2024 22:07

Rio - Lexa se emocionou ao contar para os seguidores que sentiu os primeiros chutes da filha Sofia, fruto do noivado com Ricardo Vianna. Nesta sexta-feira (13), a cantora de 29 anos relatou que o momento fez com que ela percebesse que não está sozinha.

fotogaleria "É muito lindo. Comecei a sentir a Sofia mexer agora, e é uma benção sem fim na vida da gente quando a neném começa a mexer. Ela está mexendo pra caramba hoje, e não tem coisa mais abençoada que isso, não tem. Desculpem estar chorando, mas por mais que a gente saiba que tem um bebê dentro da gente, é uma sensação de que eu não estou sozinha nem por um segundo. É uma benção, mas a benção maior vai ser quando ela nascer. Vou salvar esses vídeos pra quando ela crescer, ela saber o quanto ela transformou a minha vida", disse.

Nos Stories, Lexa também escreveu sobre a sensação. "Ela está dando vários chutes! Por aqui entramos no 5º mês. Sofia, o amor que eu sinto por você é algo inexplicável. Tô chorando litros, gente. Mas é uma emoção sem igual".