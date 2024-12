Luciana Gimenez - Leo Franco/ Agnews

Rio - Luciana Gimenez gerou debate nas redes sociais ao revelar como organiza as viagens internacionais com o filho caçula, Lorenzo, de 13 anos. Durante participação em um podcast, a apresentadora comentou que viaja na classe executiva enquanto o adolescente fica na econômica. A justificativa, segundo ela, está relacionada à educação e à valorização de privilégios.



Ao descrever uma viagem recente para Nova York, Gimenez relembrou um episódio em que Lorenzo enfrentou turbulências durante o voo. "Juro para você: ele botou a bandejinha da comida e eu fiquei com tanta pena. Juro! Mas acontece. Foi uma viagem de 12 horas e ele caía no braço da pessoa sentada do lado (risos). Tadinho! Fiquei com pena porque quando a gente foi para Nova York, teve muita turbulência no voo, e ele tem medo. E eu estava lá na frente na executiva", contou.A podcaster que a entrevistava reagiu com surpresa ao saber que Lorenzo viajou em outra classe. "Você estava na executiva e ele na econômica?", questionou. Gimenez respondeu com naturalidade: "E? E? Eu acho que a criança tem que aprender também. Vai viajar a criança de executiva também?"Ainda no mesmo tom, a apresentadora reforçou que não se trata de uma punição. "Vai ficar lá para aprender. Mas não é castigo, não. A minha vida inteira eu viajei de econômica, gente! Todo mundo aqui viaja de executiva?", completou.O relato gerou repercussão online, com opiniões divididas entre críticas e apoio. Alguns internautas consideraram a postura inusitada. "Os 'sacrifícios' na visão da elite", escreveu um usuário. Outro questionou a lógica da escolha: "A bonita vai no executivo e o filho na econômica... Na minha opinião é erradissimo!! Creio que maioria das mães querem o melhor para os filhos ainda mais criança".Por outro lado, algumas pessoas defenderam a atitude da apresentadora. "Ela quis dizer para ele aprender a valorizar os privilégios. Ela passou pelas etapas até poder ter condições de viajar da forma mais confortável. E qual o problema dele viajar de econômica? Maioria das pessoas nem de avião viajou", argumentou uma internauta.