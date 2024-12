Tadeu Schmidt - Manoella Mello/TV Globo

Tadeu Schmidt Manoella Mello/TV Globo

Publicado 13/12/2024 14:20 | Atualizado 13/12/2024 14:22

Rio - A segunda-feira, 13 de janeiro marca o início do "Big Brother Brasil 25", prometendo uma edição especial de 100 dias. Nesta temporada, os participantes entram em duplas, com laços já formados antes do confinamento. A dinâmica traz uma nova camada de estratégia para o jogo, gerando expectativa entre os fãs.



Além de comemorar suas 25 edições, o reality celebra os 60 anos da TV Globo. A decoração da casa homenageia as histórias icônicas da emissora, criando um ambiente que mistura entretenimento e memória afetiva.

Tadeu Schmidt retorna como apresentador do programa. No comando dos flashes da TV Globo, Beatriz Reis e Thiago Oliveira garantem a conexão com o público. Já o "Bate-Papo BBB", exibido no gshow e no Globoplay, será apresentado por Gil do Vigor e Ceci Ribeiro.



No Multishow, Pitel, Ed Gama e Vitor diCastro dividem a bancada do "Mesacast BBB", explorando os acontecimentos da casa com humor e análises detalhadas. Além das duplas e do novo formato, o programa promete revelar na próxima semana quem será responsável pelo humor do ‘BBB 25’. A expectativa gira em torno de como o time criará conteúdos leves e descontraídos para engajar o público.



Com direção geral de Angélica Campos e supervisão de Rodrigo Dourado, o "BBB 25" tem produção de Mariana Mónaco e Rodrigo Tapias.