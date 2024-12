Jéssica Ellen brinca ao mostrar pratão de comida: ’Muito arroz com feijão pra dar conta’ - Reprodução / Instagram

Jéssica Ellen brinca ao mostrar pratão de comida: ’Muito arroz com feijão pra dar conta’Reprodução / Instagram

Publicado 13/12/2024 10:40 | Atualizado 13/12/2024 10:41

Rio - Jéssica Ellen, de 32 anos, brincou ao mostrar sua refeição reforçada, nos stories do Instagram, na tarde desta quinta-feira (12). A atriz, que interpreta a protagonista Madalena na novela das 19h da TV Globo, "Volta por Cima", disse que precisa de 'muito arroz com feijão' para dar conta da rotina de gravação.

fotogaleria

"'Jéssica, você faz dieta?' Não! Eu malho para comer. Amo comer. Protagonizar uma novela é f*d*. Tem que comer muito arroz com feijão para dar conta 'mermo'", escreveu a atriz, ao mostrar o pratão de comida. Na foto, ela aparece fazendo um coração com as mãos.O almoço reforçado teve direito a arroz, feijão, batata frita, frango e dois ovos fritos. Para completar o cardápio, a intérprete da Madalena, apelidada de Madá, também comeu uma saladinha de folhas com tomate.