Paulo MiklosReprodução Instagram

Publicado 13/12/2024 09:26

Rio - Ex-integrante do grupo Titãs, Paulo Miklos, de 65 anos, está internado no Hospital Samaritano, em São Paulo. O cantor deu entrada na unidade de saúde devido uma gastroenterite. Em nota enviada ao DIA, nesta sexta-feira (13), a assessoria de imprensa do artista informou que ele "está em processo de cura".

"Paulo foi internado motivado por uma gastroenterite, nada grave, e está em processo de cura. Encontra se evoluindo muito bem, sem intercorrências", diz o comunicado. O representante de Paulo também desmente a notícia de que o músico foi encontrado "desacordado por uma funcionária".

Paulo anunciou a saída da banda Titãs, em 2016, depois de 34 anos para se dedicar a carreira solo, como intérprete e compositor, e também a de ator. O artista, contudo, participou da turnê comemorativa de 40 anos do grupo, ao lado de Arnaldo Antunes, Branco Mello, Charles Gavin, Nando Reis, Sérgio Britto e Tony Bellotto, no ano passado.