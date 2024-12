Zeca Pagodinho - Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 13/12/2024 08:14 | Atualizado 13/12/2024 08:40

Rio - Zeca Pagodinho, de 65 anos, dará uma pausa nos shows da turnê comemorativa pelas quatro décadas de carreira para curtir a família, em especial os netos. A última apresentação do cantor será no dia 21 de dezembro, na Farmasi Arena, na Zona Oeste do Rio. Ele só retornará aos palcos em junho de 2025.

"Durante este tempo, ele irá se dedicar à família e principalmente aos seis netos, o sétimo chegará em abril, e também formatar novos projetos artísticos", explica a assessoria de imprensa artista, que também informa: "Em um dos meses deste período, ele (Zeca) irá viajar com toda a família".