Taís Araujo e mais estrelas prestigiam pré-estreia de ’O Auto da Compadecida 2’Victor Chapetta / Agnews

Publicado 13/12/2024 08:19

Rio - Várias estrelas prestigiaram a pré-estreia do filme "O Auto da Compadecida 2", em um cinema no Rio, na noite desta quinta-feira (12). Taís Araújo, de 46 anos, que integra o elenco interpretando Nossa Senhora, chegou ao evento acompanhada da filha mais nova, Maria Antônia, de 9, fruto do casamento com o também ator Lázaro Ramos, 46. O casal também é pai de João Vicente, 12.

"Como é que segura a emoção? Hoje a pré-estreia de 'O Auto da Compadecida 2' é em casa, no meu Rio! Eu já estou a caminho e mais-que-preparada para prestigiar o cinema nacional", escreveu Taís na legenda de uma publicação no Instagram. Na ocasião, ela ela surgiu deslumbrante ao usar vestido e acessórios com estampa de onça e posou abraçadinha com a herdeira.



Flávia Alessandra, de 50, também marcou presença acompanhada das filhas, Giulia, 24, e Olivia, 14. A primogênita é fruto do antigo relacionamento da atriz com o diretor Marcos Paulo, que morreu em 2012. Já a caçula nasceu do casamento atual com o também ator Otaviano Costa, 51.



Selton teve um 2024 agitado, já que neste ano também foi lançado o filme "Ainda Estou Aqui", Original Globoplay, em que interpreta Rubens Paiva. Inclusive, reencontrou os atores Cora Mora e Guilherme Silveira que dão vida a Babiu e Marcelo Rubens Paiva quando são jovens, no filme dirigido por Walter Salles. O intérprete de Chicó posou sorridente e abraçadinho com os "filhos" que a dramaturgia lhe deu.



Os atores Danton Mello, Evelyn Castro, Jackson Antunes, Juliano Cazarré e Bella Camero também estiveram presentes. Dirigido por Flávia Lacerda e Guel Arraes, a sequência do longa-metragem se passa 20 anos depois do primeiro filme e estreia nos cinemas em 25 de dezembro.