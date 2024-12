Jeniffer Nascimento, Jean Amorim e Lara - Reprodução Instagram

Jeniffer Nascimento, Jean Amorim e LaraReprodução Instagram

Publicado 13/12/2024 12:05

Rio - Jeniffer Nascimento, de 31 anos, celebrou o aniversário da filha, Lara, fruto do casamento com o ator Jean Amorim, de 29. A atriz, que fez uma festa com o tema do filme 'Encanto', no dia anterior, publicou um vídeo, no Instagram, nesta sexta-feira (13), relembrando os meses que se passaram antes da menina completar o primeiro ano de vida.

"Um ano da aventura mais intensa, maravilhosa, cansativa e transformadora das nossas vidas. Um ano desse amor incondicional chamado Lara! Gratidão por nos escolher, filha", disse ela.

Internautas desejaram felicitações na postagem da artista: "Uhu! Parabéns para princesinha linda. Que Deus abençoe sempre com muita saúde e alegria a todos vocês", disse um. "Ah, que lindo. Essa criatividade toda só poderia ser desses dois artistas e pais lindos da Larinha", afirmou outro. "Parabéns, meu amorzinho! Que você tenha toda felicidade do mundo e uma vida cheia de saúde e momentos lindos ao lados de sua mamãe e seu papai que te amam muito", comentou mais um fã.