Teresa Cristina chora ao falar sobre problema de saúde da mãe - Reprodução/TV Brasil

Publicado 13/12/2024 12:23 | Atualizado 13/12/2024 13:20

Rio - Teresa Cristina, 56 anos, se emocionou ao revelar que a mãe, dona Hilda, está acamada com Alzheimer, em entrevista recente ao "Sem Censura", da TV Brasil. A cantora relembrou os melhores momentos que passou com a mãe durante a pandemia, quando ficou conhecida como a "rainha das lives" e pôde cantar com a matriarca e proporcionar momentos de alegria.

"A live foi um remédio que criei para a minha mãe porque as notícias eram as piores possíveis", contou ela em entrevista recente ao "Sem Censura".



A artista chorou ao revelar um problema de saúde enfrentado pela mãe. "Eu não tinha noção de que estava passando os melhores momentos da minha vida com a minha mãe e eu passei com a dádiva que Deus me deu. Pude dar essa alegria para ela, de ela cantar, que é a coisa que ela mais gosta na vida. Hoje minha mãe está com Alzheimer, está de cama, não é a mesma pessoa, mas é minha mãe e eu tive a oportunidade, de durante um ano ter a companhia dela e deixar a minha mãe sonhar", disse ela, chorando.



A doença de Alzheimer (DA) é um transtorno neurodegenerativo que causa a deterioração da memória e da função cognitiva, além de alterações comportamentais e neuropsiquiátricas. É a forma mais comum de demência em pessoas idosas.