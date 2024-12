Fernanda Torres - Reprodução / Instagram

Fernanda TorresReprodução / Instagram

Publicado 13/12/2024 15:14 | Atualizado 13/12/2024 15:17

Rio - Fernanda Torres, de 59 anos, está em Roma para a divulgação do filme "Ainda Estou Aqui", e seu domínio do italiano chamou atenção dos internautas em um vídeo divulgado nas redes sociais, na quinta-feira (12). Além do italiano, a atriz também demonstrou fluência em inglês e francês, em registros feitos ao longo da turnê internacional do longa.



Nas redes sociais, o público celebrou a versatilidade da atriz. "Totalmente poliglota", brincou um fã. "Fernanda Torres acaba de bater Rodrigo Hilbert no quesito 'ser bom em tudo'", elogiou outro. "Chega Fernanda! Basta! Não adiantava ser perfeita em tudo, ainda tinha que falar italiano!", enalteceu mais uma. "Em inglês, italiano ou português. Seja a língua que for, você é a maior, sempre", disse o internauta.



O filme, dirigido por Walter Salles, foi indicado ao Globo de Ouro 2025 em duas categorias de destaque: Melhor Filme de Língua Não-Inglesa e Melhor Atriz de Drama, para Fernanda Torres. O reconhecimento também se estende ao Critics Choice Awards, onde o longa conquistou indicações importantes.



