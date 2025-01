Rayssa Leal comemora 17 anos - Reprodução/Instagram

Rayssa Leal comemora 17 anosReprodução/Instagram

Publicado 05/01/2025 10:47 | Atualizado 05/01/2025 13:04

Rio - Rayssa Leal completou 17 anos, neste sábado (4), e mostrou detalhes da comemoração nas redes sociais. A skatista fez uma celebração mais intimista com familiares e postou um registro na mesa do bolo, com docinhos e uma decoração nas cores prata e dourado.

No feed, Rayssa também postou uma sequência de fotos em que aparece mais produzida, com um look prata e óculos escuros com os dizeres "kiss me" (me beije, em português).



Na postagem, a skatista recebeu felicitações de amigos famosos como Maisa que desejou "Feliz vida" e Tata Werneck. Fãs também parabenizaram a esportista pelo seu aniversário: "Felicidades", disse uma, "Parabéns rainha do skate mundial", declarou outro.