Post de Edu GuedesReprodução/Instagram

Publicado 05/01/2025 12:16 | Atualizado 05/01/2025 13:10

Rio - Edu Guedes, 50 anos, fez uma homenagem ao filho de Ana Hickmann. O chef publicou em seu Instagram, no sábado (4), uma foto na piscina com Alezinho, de 10, e legendou com um texto carinhoso ao menino. "Tio Edu fica feliz ao te ver bem, em paz, segurança e harmonia", escreveu.

Fãs do apresentador comentaram o story: "Lindos", disse uma, "Belos sorrisos", declarou outra.

Alezinho foi um dos assuntos da disputa judicial entre a apresentadora e Alexandre Correa, seu ex-marido, há um ano. Em abril, a Vara de Família e Sucessões de Itu (SP) indeferiu o pedido do empresário para que Ana fosse responsável por levar o filho às visitas de 2h todas as quartas-feiras, em São Paulo.

O empresário também pediu à Justiça para buscar o menino na escola às sextas-feiras, nos fins de semana com visita, e entregá-lo à mãe na segunda de manhã e teve a solicitação negada.