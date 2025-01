Maisa Silva e Klara Castanho - JC Pereira/ Agnews

Publicado 13/01/2025 08:53

Rio - Maisa Silva, de 22 anos, e Klara Castanho, de 24, aproveitaram uma folguinha nas gravações de "Garota do Momento", da TV Globo, para se divertirem. As atrizes, que interpretam Bia e Eugênia, respectivamente, estiveram em um quiosque da Lagoa Rodrigo de Freitas, na Zona Sul do Rio, e esbanjaram simpatia ao serem clicadas por um paparazzo na região.

Na ocasião, Maisa usava calça e blusa com decote nas costas. Já Klara optou por uma minissaia e blusa preta. As duas também não dispensaram os acessórios.

No mesmo dia, Maisa mostrou aos fãs que curtiu um show de Dilsinho. Ela compartilhou um vídeo do cantor entoando o hit "Péssimo Negócio" no Instagram Stories.