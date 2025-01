Gato Preto, Buarque, Kaleb e Bia Miranda - Reprodução / Instagram

13/01/2025

Rio - Uma troca de farpas entre Bia Miranda, DJ Buarque e Samuel Santanna, mais conhecido como Gato Preto, chamou a atenção nas redes sociais. A briga, que envolve questões sobre a criação de Kaleb, filho de Bia e Buarque, gerou uma série de acusações e respostas entre os envolvidos.

Bia Miranda usou suas redes sociais para denunciar o comportamento do ex-companheiro. Segundo ela, Buarque não aceita sua relação com Samuel Santanna, o que estaria impactando negativamente a convivência familiar. "Você não aceita a nossa relação e fica dificultando a convivência com Kaleb", escreveu. Ela também criticou o comportamento de Buarque, sugerindo que suas ações seriam movidas por ciúmes, e não pelo bem-estar da criança.

Por sua vez, DJ Buarque reagiu às acusações de Bia, alegando que a ex-companheira não demonstrava interesse genuíno na criação de Kaleb. Além disso, ele expressou preocupações sobre o comportamento de Samuel, chegando a sugerir que o uso de drogas por ele seria uma preocupação para o bem-estar da criança.

Gato Preto X Buarque

Gato Preto, não demorou a responder. Após ser citado por Buarque, ele publicou vídeos nas redes sociais em que desafiava o músico e defendia sua postura. "Esse maluco aí tá com o ego ferido. Ô parceiro, você fala os bagulhos sem ter prova, você pega umas informações de pessoas que é zé povinho e não sabem sobre minha vida. Eu jamais vou querer fumar um baseadinho perto da criança, até porque eu não moro aqui", declarou.

Samuel também mencionou supostas mensagens que Buarque teria enviado a Bia, acusando o DJ de tentar manipular a situação. "Seu ego tá baixo porque ela tá comigo, porque ela tá comigo e você todo dia fica mandando mensagem para ela, manipulando. Vamos resolver nós dois? Quero ver se você aguenta", disse Samuel em tom desafiador.

Após ver novos vídeos de Buarque, Samuel Santanna fez questão de reafirmar sua posição. Ele negou todas as acusações e fez duras críticas ao músico: "Papo reto, esse mano já está falando coisa que nem é cabível. Fala que eu sou bandido, que eu tô usando uns bagulho. Quem me conhece, sabe. Falando como Samuel, quero que ele se f*da", afirmou.

Além disso, ele criticou Buarque em termos pessoais, destacando que não tem interesse em manter qualquer tipo de relacionamento com ele: "Pra mim, ele nem cheira e nem fede. Ele que não cruze meu caminho, porque já falou que eu cheiro, nunca usei isso na minha vida. Fala na minha cara se ele é tudo isso mesmo. E sem segurança, tá?", completou.