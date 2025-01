Paolla Oliveira brilha em ensaio fotográfico na Praia de Ipanema - JC Pereira/ Agnews

Paolla Oliveira brilha em ensaio fotográfico na Praia de Ipanema JC Pereira/ Agnews

Publicado 13/01/2025 17:26 | Atualizado 13/01/2025 17:26

Rio - Nesta segunda-feira (13), Paolla Oliveira foi fotografada na praia de Ipanema, na Zona Sul do Rio, enquanto participava de um ensaio fotográfico. A atriz, de 42 anos, mostrou que nem mesmo o céu nublado é capaz de ofuscar sua energia.



fotogaleria

Usando uma camiseta sobre o biquíni, Paolla entrou no mar para uma campanha fotográfica. Ela desfilou pela beira da praia exibindo diversos looks, que iam desde o biquíni até vestidos mais elaborados. Em um dos momentos, a atriz apareceu com um look azul, sorridente, enquanto posava para as câmeras.



Após um período de descanso aproveitando viagens com o namorado Diogo Nogueira, a atriz já está de volta ao trabalho. Além do ensaio fotográfico, Paolla se prepara para brilhar no carnaval carioca como rainha de bateria da Grande Rio.