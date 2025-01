Kelly Key retornou aos treinos depois de pausa nas férias - Reprodução/Instagram

Publicado 13/01/2025 16:41

Rio - Kelly Key, de 41 anos, retomou os treinos nesta segunda-feira (13) e contou aos seguidores que optou por uma pausa nos exercícios físicos para descansar o corpo durante as férias de final de ano.

"Treinar já faz parte de quem eu sou, mas o treino de força sempre exige bastante de mim, tanto física quanto mentalmente. Por isso, escolhi respeitar meu momento de pausa para não pensar demais e apenas me manter ativa. E sabe o melhor? Essa escolha consciente não comprometeu meus ganhos - pelo contrário, sinto que voltei ainda mais pronta e motivada para dar o meu melhor", escreveu nos Stories.

O nome de Kelly Key foi cotado para o "BBB 25". A cantora explicou a decisão de negar o convite para participar da atração ao lado da filha, Suzanna Freitas . "Sei que vocês acham que eu estarei lá com a Su na próxima edição, mas não estaremos. Não vou mentir que até fomos sondadas. Mas eu, assim como nos outros convites que recebi para o BBB, neguei. porque acho que combino mais com assistir e torcer por amigos do que estar lá dentro como participante. Pelo menos, por enquanto", disse.