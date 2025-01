Luiza Ambiel grava vídeo ousado em banheira - Cauê Garcia / CG Comunicação

Publicado 13/01/2025 16:03 | Atualizado 13/01/2025 16:05

Rio - Luiza Ambiel, 52 anos, relembrou os tempos de "Banheira do Gugu" e gravou um vídeo picante para uma plataforma de conteúdo adulto ao lado de um fã. Tudo aconteceu no interior de São Paulo, em clima intimista – e quente – dentro de uma banheira.

O personal trainer Leone foi o escolhido por Luiza. "Foi uma experiência nova e ousada, algo que eu quis fazer para os fãs. Estou numa fase de liberdade e me sentindo mais confiante do que nunca", contou Luiza. O personal trainer Leone foi o escolhido por Luiza. "Foi uma experiência nova e ousada, algo que eu quis fazer para os fãs. Estou numa fase de liberdade e me sentindo mais confiante do que nunca", contou Luiza.

Os seguidores não economizaram nos comentários. "Rainha, você é um evento! Sempre arrasando!", disse um fã. Outro completou: "Quem é esse Leone? Parabéns pela sorte, amigo!"



Luiza garante que tudo foi feito com muito profissionalismo e respeito. "Foi tudo pensado com carinho e feito da melhor forma possível", comentou.

Nos anos 90, ela era uma das musas que fazia mais sucesso na época da "Banheira do Gugu", no "Domingo Legal", exibido no SBT. Por lá, passaram grandes artistas, nomes de sucesso da música e até astros internacionais.