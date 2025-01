Guta Strasser e seu cachorro Bento - Reprodução do Instagram

Publicado 13/01/2025 14:27 | Atualizado 13/01/2025 14:28

Rio - Conhecida pela personagem Bebel em "A Grande Famlia", Guta Stresser, de 52 anos, pediu ajuda aos mais de 215 mil seguidores do Instagram para encontrar seu cachorro desaparecido. O cão, chamado Bento, fugiu da casa que ela estava hospedada em Itapoá, em Santa Catarina, no fim de semana. A atriz disse que está em 'frangalhos' e só 'chora' devido ao sumiço do animal.

"Amigos aqui do Insta, meu novo filhote, o Bento, adotado a cerca de dois meses e já muito amado por mim, fugiu ontem da casa em que estávamos hospedados para o fim de semana em Itapoá, SC. Ele fugiu ontem perto do fim da manhã e, assustado, pois é medroso, já que aparenta traumas do que deve ter sofrido antes da adoção e do resgate e tem muito medo de gente em geral, principalmente de homens, de carros, de chuva a de barulhos, tipo fogos", explicou Guta, que tem recebido ajuda. "A ONG de que eu adotei é ótima e estão me ajudando, além de grupos da cidade de WhatsApp e Facebook e outros nacionais especializados em pets desaparecidos".

A artista também comentou que está triste com o desaparecimento de Bento e falou sobre sua relação com o cão. "Eu estou em frangalhos e desde ontem só faço procurar e perguntar e rezar, chorar e gritar. Desde a sua adoção que somos grudados e nunca tinha dormido uma noite sem ele, que como sempre foi muito medroso, era o lugar que desde o primeiro dia ele se sentiu mais tranquilo e confortável. O Bento é feliz comigo, eu o amo gigante e tenho certeza do amor dele por mim também", declarou.

Por fim, ela deu mais detalhes sobre a fuga do animal. "Ele se assustou com dois garotos que estavam também hospedados nessa casa de um amigo, e infelizmente alguém tinha deixado o portão aberto. Os meninos correram atrás dele para tentar pega-lo, mas ele ficou mais assustado e fugiu deles! Pode estar entocado em algum canto, ou foi acolhido por alguma boa alma, mas não pode ter evaporado! Itapoá não é uma cidade grande, mas tem muito matagal e também casas em construção e bastante conteiners e caçambas e outros lugares onde ele possa ter se escondido".