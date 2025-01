Duda Reis e a filha Aurora - Reprodução/Instagram

Rio - Duda Reis, de 23 anos, se pronunciou sobre a escolha de não exibir o rosto da filha recém-nascida, Aurora, nas redes sociais. A decisão veio após uma seguidora questionar sua postura, insinuando que a atriz estaria usando a bebê para gerar engajamento.



Duda, que deu à luz no dia 2 de janeiro, explicou que deseja que familiares e amigos próximos conheçam Aurora pessoalmente antes de apresentá-la ao público. "Na verdade, faltam algumas pessoas importantes para nós conhecerem a Aurora. E eu gostaria de dar para elas a oportunidade de conhecerem nossa filha primeiro pessoalmente, antes de ser na internet", declarou a atriz.



Aurora, que completou 10 dias no último domingo (12), é a primeira filha da atriz com o cabeleireiro Du Nunes, com quem se casou em novembro de 2023. Com mais de 9 milhões de seguidores, Duda tem compartilhado momentos da maternidade, mas optou por preservar a imagem da filha neste início de vida.