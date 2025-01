César Tralli com Rafaella Justus e Manuella - Reprodução/Instagram

Publicado 13/01/2025 21:42

Rio - César Tralli usou as redes sociais nesta segunda-feira, 13, para compartilhar uma foto de suas férias em família. O jornalista está na Bahia e encantou ao surgir ao lado de sua filha e enteada durante um passeio.

Na foto postada no feed do Instagram, o jornalista, casado com Ticiane Pinheiro, aparece curtindo um passeio de barco com Manuella, de cinco anos, e Rafaella Justus, filha da apresentadora com Roberto Justus.



Ao dividir o momento, Tralli celebrou o momento ao lado delas. "Com as melhores companhias. Memórias, histórias, lembranças e aprendizados. A beleza da vida que ganha ainda mais beleza e mais vida na simples arte da convivência… Porque a convivência é sim uma arte. A arte de amar. Amor de Pai. Gratidão", escreveu o apresentador do 'Jornal Hoje', da Globo, na legenda.

Nos comentários, os internautas se derreteram com o texto. “Quanto exemplo você tem pra passar para muitos pais”, escreveu uma pessoa. “Um paizão, parabéns”, afirmou outra. “Você é um ser humano incrível, de inúmeras qualidades e, por isso, a cada dia, mais pessoas se tornam seus fãs e te amam mais ainda”, declarou uma terceira.