Giulia Costa - Reprodução/Instagram

Publicado 13/01/2025 18:07

Rio - Giulia Costa, filha de Flávia Alessandra, usou os Stories nesta segunda-feira (13) para falar sobre as mensagens negativas em suas redes sociais. A atriz de 24 anos trancou os comentários do TikTok e cogita fazer a mesma coisa no Instagram.

fotogaleria A jovem se manifestou depois que Rafaella Justus também abordou o hate que recebe nas redes. "C*ralho, que raiva!!! As pessoas são muito escrotas e más."

"Sério. Saindo do psiquiatra que eu deveria mandar o boleto pros hates ou pro Zuck que agora chutou o balde de vez e na minha luta eterna de tentar entender por que as pessoas fazem isso? Acham que não tem alguém do outro lado da tela? Frustração? Insegurança? Síndrome do pequeno poder?? Não sei... Pra mim nada justifica! Dito isto, fechei os comentários do TikTok e já já fecho do Instagram de novo."