Jade Magalhães - Reprodução Instagram

Jade MagalhãesReprodução Instagram

Publicado 13/01/2025 17:16

Rio - Jade Magalhães voltou a usar suas redes sociais após a chegada da filha Serena, que nasceu há 16 dias. Em um desabafo aos seguidores, Jade explicou seu breve afastamento e descreveu os desafios e as emoções da maternidade.

fotogaleria

"Eu sei que estou bem sumida, mas é por um motivo especial. A gente está vivendo esses 16 dias de muito amor, muito intensos também. Eu, Serena e Luan, estamos todo mundo bem e muito felizes também. Hoje ela está fazendo 16 dias", afirmou.Jade revelou que Serena nasceu 15 dias antes do previsto, no dia 28 de dezembro. A data tornou-se ainda mais especial por coincidir com o primeiro mês do casamento civil dela e de Luan Santana. "Depois que a gente se deu conta de que ela nasceu no dia 28 de dezembro, exatamente um mês depois da gente fazer o casamento no civil, e foi ainda mais especial”, contou a influenciadora.A chegada antecipada pegou a família de surpresa. Jade explicou que muitas personalizações planejadas para o nascimento de Serena, como roupas e lembrancinhas, não chegaram a tempo. “Quando eu fui para a maternidade, a minha mala não estava pronta. A mala dela eu tinha feito um dia antes, coloquei as roupinhas que tinha aqui. Mas as roupinhas que eu tinha preparado para levar para a maternidade, toda personalizada, não chegou a tempo, porque adiantou 15 dias.”Embora a data do parto tenha mudado os planos, Jade garantiu que irá registrar momentos especiais com Serena usando os itens planejados. “Essa semana chegou todas as coisas personalizadas que eu tinha preparado para ela usar na maternidade, mas não deu tempo. Eu vou fazer fotos dela usando as roupinhas”, comentou.Encerrando seu relato, Jade compartilhou seu encantamento com a maternidade. “Gente, é um sonho, é um encanto, é um amor! Juro, não sei explicar. Dá vontade de engolir de novo”, brincou.