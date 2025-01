Arthur Picoli - Divulgação

Arthur PicoliDivulgação

Publicado 13/01/2025 16:36 | Atualizado 13/01/2025 16:39

Rio - Arthur Picoli realizou transplantes de cabelo e de barba para aprimorar o visual. Ele explicou que sempre valorizou a questão estética e, após o reality, passou a dar ainda mais atenção a esses cuidados. "A questão estética sempre foi importante para mim, sempre gostei de me cuidar e, após o reality, com toda a exposição, passei a olhar ainda mais para isso", iniciou o ex-BBB.

fotogaleria

"Não via meu cabelo como pouco, mas as entradas me incomodavam um pouco e ter uma barba mais cheia foi um sonho que não consegui realizar naturalmente", declarou Arthur à Quem.



Os transplantes foram realizados pela médica Anne Melo, especialista em restauração capilar. A especialista explicou as particularidades de cada procedimento. "No transplante capilar, utilizamos unidades foliculares do próprio paciente para preencher áreas com pouca densidade capilar, como as entradas. Já no de barba, a técnica é adaptada para criar uma barba mais cheia e com contornos bem definidos. Mas em ambos os procedimentos a precisão e, principalmente, a personalização garantem resultados mais naturais", afirmou Anne.



Arthur agora segue uma rotina específica para garantir o sucesso dos procedimentos. De acordo com Anne Melo, há etapas importantes no pós-operatório. "É crucial seguir uma rotina de cuidados no pós-operatório para ambos os procedimentos. Evitar exposição solar direta, não esfregar a área transplantada e seguir uma dieta balanceada são fundamentais. Além disso, indicamos o uso de produtos específicos para acelerar a cicatrização e melhorar a saúde dos fios transplantados", detalhou a especialista.