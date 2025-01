Luciana Gimenez - reprodução Instagram

Luciana Gimenezreprodução Instagram

Publicado 13/01/2025 15:32 | Atualizado 13/01/2025 15:43

Rio - Luciana Gimenez movimentou as redes sociais nesta segunda-feira (13) ao compartilhar uma foto de suas férias em Aspen (EUA). A apresentadora posou de biquíni em meio à neve, durante uma interação com seus seguidores. Luciana abriu uma caixinha de perguntas no Instagram e um deles perguntou: "Não vai ter foto de biquíni?" Em resposta, ela postou uma imagem e respondeu: "Tipo essa aí?".



fotogaleria

Na foto, ela aparece com um biquíni vermelho, acompanhado de um casaco branco e acessórios de esqui, criando um contraste entre o look e o cenário gelado.



Polêmica envolvendo Julia Gomes Na foto, ela aparece com um biquíni vermelho, acompanhado de um casaco branco e acessórios de esqui, criando um contraste entre o look e o cenário gelado.

A postagem de Luciana acontece um dia após a repercussão de um vídeo no qual ela aparece em um momento íntimo ao lado da atriz Julia Gomes, ex-Chiquititas e 33 anos mais nova. Internautas especularam sobre um possível beijo entre as duas , mas a atriz negou os boatos. "A situação foi tirada do contexto", disse Julia em vídeo publicado nas redes sociais.

Apesar da polêmica, a apresentadora continua compartilhando registros de suas férias e interagindo com seus fãs. A foto na neve é mais uma das publicações que destacam sua personalidade e capacidade de se reinventar, mesmo em cenários inusitados.