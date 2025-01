Poliana Rocha tem pressentimento ruim e desiste de viajar para Mangaratiba - Reprodução/Instagram

Publicado 13/01/2025 14:42

Rio - Poliana Rocha contou aos seguidores, nesta segunda-feira (13), que desistiu em cima da hora de viajar para Mangaratiba, na mansão onde a nora Virginia e Zé Felipe estão com os filhos Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

O motivo teria sido um pressentimento ruim que ela teve antes de embarcar. "Arrumei minha malinhas, comprei presente para as meninas, fiz uma compra maravilhosa de petiscos... Os pilotos todos já me esperando...Ontem fiquei pensando muito em queda de avião... Aí hoje estava marcado de a gente decolar meio-dia, aí quando foi mais ou menos umas 10 horas da manhã, a Letícia me ligou e falou: 'Poli, tem pessoas na casa hoje que acordaram hoje não muito bem e a gente está achando que pode ser uma virose'", iniciou.

A mulher do cantor Leonardo disse que ao receber a notícia ficou preocupada com a mãe que já tem 83 anos. "Falei: 'Deus, fala comigo, me mostra se realmente devo ir'. Aí meu coração fechou muito e eu cancelei a viagem. De repente é porque a gente não tinha que ir mesmo porque podia acontecer alguma coisa pior", concluiu.