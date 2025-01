Graciele Lacerda comenta sobre dificuldade de caber nas roupas - Reprodução Instagram

Publicado 13/01/2025 14:08

Rio - Graciele Lacerda comentou sobre as dificuldades de caber nas roupas, após dar à luz a filha, Clara, fruto do seu casamento com o cantor Zezé Di Camargo, que nasceu no dia 25 de dezembro. A influenciadora digital contou, através do Instagram Stories, nesta segunda-feira (13), que tem feito improvisos para se vestir e aproveitou para mostrar como está sua barriga depois da gestação.

fotogaleria

"Vou falar uma coisa para vocês, está difícil de achar roupa para usar nesse período. Minhas roupas de grávida estão enormes e minhas roupas de corpo normal ainda não ficam legais. Aí tenho que fazer esses improvisos, coloquei esse vestido de crochê, que veste super bem, super confortável e é fácil de amamentar, junto do sutiã. Está maravilhoso, para ficar em casa, para amamentar, está ótimo", disse ela.

Graciele mostrou, no vídeo, como está sua barriga. "Pelo menos não fico de camisola, então é assim, sutiã aparecendo, mas a praticidade de amamentar é o que importa. Coloquei esse vestido que ainda dá para usar. A barriguinha já deu mais uma diminuída, está voltando aos pouco para o lugar", concluiu.