Bia Miranda chora e diz que Buarque está a impedindo de ver o filhoReprodução/Instagram

Publicado 13/01/2025 10:02 | Atualizado 13/01/2025 12:07

Rio - Bia Miranda surgiu aos prantos nos Stories do Instagram, no domingo (12), alegando que seu ex, Buarque, está impedindo ela de ver seu filho Kaleb, de apenas sete meses. O DJ negou as acusações e também falou sobre o assunto na rede social.

"O meu filho mora aqui na minha frente e eu não posso vê-lo. Eu viajei muito para São Paulo, mas eu não viajei para ficar com o Samuel (Sant'Anna, namorado) como a internet estava falando. Eu viajei porque eu tinha programas de TV para gravar. Quando eu ia para São Paulo, o Kaleb ficava com o pai. É óbvio que eu ia para São Paulo para gravar lá e aproveitava e ficava com o Samuel", afirmou Bia.

Após toda a repercussão, Buarque foi aos Stories e contou que entrou na Justiça para dividir a guarda do filho, após notar que a ex se ausentava por longos períodos e deixava o bebê com babás. Ele negou que tenha proibido a neta de Gretchen de ver o filho e explicou que não aceita que o atual namorado de Bia, Samuel Sant'Anna, conhecido como Gato Preto, esteja perto nesses momentos.

"O ponto principal é a saúde mental do meu filho, a forma que ele será tratado, isso vai ser o principal. Meu sonho sempre foi ser pai. Não tive êxito em ter uma família...Não deu certo. Agora a partir do momento que meu filho está num ambiente de drogas, bebidas, confusões, isso não faz bem para saúde, para a convivência, para a criação de um recém-nascido, para uma criança, um neném".



Choro de puta, Deus não escuta.

- Bia Mirandapic.twitter.com/LhZXGCvtJK — MAX is my name (@alecsandermax) January 13, 2025

O DJ se referia a Gato Preto como "crackudo" e o paulistano negou que use essa droga. Bia foi aos Stories alegar que o atual namorado, de quem está grávida só bebe e fuma maconha.

"Que droga, gente? Maconha! A gente está com 10 quilos de maconha aqui em casa. Pelo amor de Deus, é só isso que ele sabe falar", disparou a influenciadora e ex-Fazenda.

Buarque ainda afirmou que o combinado seria que Bia passararia o Natal com o filho e ele o Réveillon. Mas no dia 24, às 18h, ela mandou mensagem dizendo que não deu para pegá-lo.

"Ela me mandou mensagem e disse que demorou a fazer as compras de Natal e não conseguiu ver o Kaleb. A mãe disse que ia passar o dia com o filho e não passou", disparou.