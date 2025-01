Anitta recebe fã no palco - Reprodução de vídeo

Publicado 13/01/2025 10:19

Rio - Anitta, de 31 anos, deu boas risadas ao receber um fã no palco durante um show em Fortaleza, neste domingo (12). O admirador da Poderosa fez um comentário sobre o preço do boné oficial da cantora e disse que só adquiriu o produto para a artista comprar a ração de Plínio - um dos cachorros dela. A cantora se divertiu com a situação assim como o público presente.



"Mulher, o boné foi muito caro, mas eu comprei, sabe? Só para você poder comprar a ração do Plínio", disse o fã, que se chama Vinicius, levando Anitta às gargalhadas. "Muito obrigada, bofe. Quando eu chegar em casa e der a ração dele, vou falar que foi você", afirmou a cantora.

“O boné foi caro, mas eu só comprei para você comprar a ração do Plínio” pic.twitter.com/tV0JbmSaih — Anitta Press (@AnittaPress) January 13, 2025

Anitta entrou mesmo na brincadeira e, nesta segunda-feira (13), mostrou um vídeo dando ração ao Plínio.

"Plínio, olha a ração que o fã comprou para você! Vinicius. Agradece a ele aqui que você vai comer hoje! Vai, come a ração. Isso aqui foi comprado pelo fã Vinicius", comentou.

“Olha a ração que o fã comprou pra você. Vinicius, agradece a ele” A ANITTA KKKKKKKKKKKKK https://t.co/RaZBgc68xG pic.twitter.com/bjC0nKF75L — Anitta Press (@AnittaPress) January 13, 2025