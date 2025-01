Graciele Lacerda mostra barriga 16 dias depois de dar à luz - Reprodução / Instagram

Publicado 11/01/2025 09:21

Rio - Graciele Lacerda usou as redes sociais para compartilhar como está sendo sua experiência pós-parto em relação ao peso. Nos Stories, do Instagram, a influenciadora revelou, nesta sexta-feira (10), que já perdeu 10 kg e mostrou a barriga 16 dias depois de dar à luz Clara, fruto do relacionamento com o cantor Zezé Di Camargo.

Respondendo a perguntas de seguidores, Graciele contou que não estão fazendo uso de cintas na barriga. "Eu sei que deve ter gente que usa, mas ela não é indicada. Eu não estou usando cinta, primeiro porque o seu útero tem que voltar naturalmente e isso leva um tempo mesmo, tem que deixar ele voltar naturalmente. O uso da cinta acaba deixando a sua musculatura preguiçosa, depois pode trazer outros problemas", explicou.

"Eu engordei 14 kg na gestação. Quando eu comecei a fazer o acompanhamento, estava com 68 kg e eu terminei a minha gravidez com 82 kg. Então, foram 14 kg. Eu já consegui emagrecer 10 kg, estou com 72 kg. Já perdi 10 kg e ainda falta um pouquinho, porque na verdade o meu peso normal é 65 kg", contou.

"Faz parte o útero voltar naturalmente. Cada dia que eu acordo, ele está mais desinchado. Com 16 dias é pouco tempo, não tem como ficar com a barriga chapada, a um ser que eu faça alguma coisa, porque não vai ser uma hora para outra que o seu útero vai voltar, precisa dar um tempo para ele. Eu estou deixando naturalmente, não estou usando cinta e eu não usei o tape, porque eu tenho a pele muito sensível, alérgica. A única coisa que eu estou usando é calcinha pós-parto daquelas altas", disse.

Em seguida, ela deu sua opinião sobre o que acha de fazer lipoaspiração logo depois de dar à luz. " Eu acho uma loucura isso, primeiro que eu morro de medo de fazer lipo. Não tenho coragem e não pretendo. Jamais faria lipo neste momento que. Minha cabeça é voltada para a saúde da Clara. Amamentar ela, ter saúde por ela. Seria muito egoísta estar pensando em mim, em estética, em corpo, preocupada com isso. Eu estou preocupado em ter saúde e podendo amamentar. Não tem corpo. Isso faz parte. Eu acho que as mãezinhas têm que ter paciência", afirmou.