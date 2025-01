De biquíni dourado, Grazi Massafera exibe curvas em Noronha - Reprodução / Instagram

De biquíni dourado, Grazi Massafera exibe curvas em NoronhaReprodução / Instagram

Publicado 13/01/2025 14:12

Rio - Grazi Massafera, de 42 anos, encantou os seguidores ao compartilhar, nesta segunda-feira (13), registros da viagem a Fernando de Noronha. Após celebrar a virada do ano em Carneiros, Pernambuco, ao lado de amigos como Luciano Huck e Angélica, a atriz seguiu para o arquipélago, onde aproveitou o início de 2025.



fotogaleria

Em novos cliques publicados nas redes sociais, a atriz exibiu as curvas vestindo um biquíni. "Foi incrível", resumiu.



Nos comentários, internautas rasgaram elogios. "Deusa, brilha mais que o sol", disse a fã. "Que fotos lindas", afirmou mais uma. "Escultural", enalteceu outra.

Durante a viagem, rumores apontaram que Grazi teria iniciado um romance com o modelo italiano Alvise Rodrigo, mas ela não comentou o assunto diretamente. A artista é mãe de Sofia, fruto de seu casamento com Cauã Reymond, com quem esteve entre 2007 e 2013.