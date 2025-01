Lucy Ramos celebra o aniversário de Thiago Luciano - Reprodução Instagram

Publicado 13/01/2025 16:26

Rio - Lucy Ramos celebrou o aniversário de Thiago Luciano, que completa 45 anos, nesta segunda-feira (13). A atriz, que está grávida da primeira filha com o ator, publicou um sequência de registros, no Instagram, de momentos especiais ao lado do marido, e aproveitou a ocasião para se declarar.

fotogaleria

"Hoje é dia de comemorar o nascimento desse presente que a vida me deu: Thiago Luciano! Eu não sou tão boa nas palavras e declarações como ele, mas quero deixar registrado que nos meus sonhos mais felizes, pedi alguém como você, e fui abençoada com a sua presença. Feliz seu dia, meu amor! Amo caminhar de mãos dadas com você", disse ela.

Internautas desejaram felicitações na postagem da artista. "Parabéns! Saúde e felicidades para seu esposo", disse um. "Lindos demais! Parabéns pra ele. Que Deus abençoe vocês sempre", afirmou outro. Parabéns, futuro papai e um companheiro maravilhoso! Uma vida bem longa ao lado desta família feliz", comentou mais um fã.

Lucy e Thiago estão juntos há 18 anos e esperam pela filha, Kyara.