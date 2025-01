Ben Affleck - AFP

Publicado 13/01/2025 16:55 | Atualizado 13/01/2025 16:56

Rio - Em meio aos incêndios que assolam a Califórnia, principalmente Los Angeles, nos Estados Unidos, Ben Affleck recebeu uma visita inesperada em sua casa. Neste domingo (12), agentes do FBI e delegados do Departamento do Xerife do Condado de Los Angeles foram vistos na frente da mansão do ator, no bairro de Brentwood.

De acordo com o portal britânico "Daily Mail", os agentes ficaram vários minutos em frente a casa do ator, mas não foram atendidos, já que Ben deixou a mansão devido aos incêndios que acontecem na região.

Segundo o "TMZ", o problema não teria sido com Affleck, já que os policiais estariam na área para investigar um incidente em que um drone particular colidiu com uma aeronave, danificando ela.

A aeronave danificada estava sendo utilizada para ajudar a combater os incêndios que queimam Los Angles há seis dias. Até o momento, 24 pessoas foram mortas , centenas ficaram feridas e muitos precisaram ser evacuados de suas casas.

Bairros inteiros chegaram a ficar destruídos pelo fogo, potencializado pelos fortes ventos da região. Mesmo próxima aos incêndios, a casa de Ben Affleck não foi danificada